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Пять азербайджанских боксеров выступят в полуфинале турнирной серии "Золотой пояс"

Пять азербайджанских боксеров выступят в полуфинале турнирной серии "Золотой пояс" Азербайджанские боксеры Масуд Юсифзаде (51 кг) и Умид Рустамов (57 кг) вышли в полуфинал турнирной серии "Золотой пояс" в Марокко.
Индивидуальные
7 февраля 2023 г. 10:50
Пять азербайджанских боксеров выступят в полуфинале турнирной серии Золотой пояс

Азербайджанские боксеры Масуд Юсифзаде (51 кг) и Умид Рустамов (57 кг) вышли в полуфинал турнирной серии "Золотой пояс" в Марокко.

Об этом Report сообщили в Федерации бокса Азербайджана.

Боксеры уже обеспечили себе бронзовую медаль. В полуфинале Юсифзаде встретится с Мартином Молина (Испания), Рустамов сразится с итальянцем Франческо Иозиа.

Таким образом, число членов национальной сборной, вышедших в полуфинал турнирной серии, достигло 5.

На пути к финалу Наби Искандаров (67 кг) померится силами с Абдулхакимом Акрамом (Сейшельские острова), Сархан Алиев (71 кг) - со Стивом Куленгулукой (Демократическая Республика Конго) и Альфонсо Домингес (86 кг) - с Энди Лесмесом (Испания).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın beş boksçusu Qızıl kəmər seriyasının yarımfinalında çıxış edəcək

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