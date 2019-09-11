Пуарье хочет реванша с Конором.

Как передаёт Report со ссылкой на Twitter-аккаунт спортсмена, американский боец Дастин Пуарье заявил о желании провести с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором реванш.

Напомним, бойцы встречались 27 сентября 2014 года, тогда Макгрегор победил техническим нокаутом.

"Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором", - написал Порье в своем Twitter-аккаунте.

7 сентября Порье уступил Хабибу Нурмагомедову и лишился титула временного чемпиона UFC.