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Проживающий в США азербайджанский спортсмен одержал очередную победу

Проживающий в США азербайджанский спортсмен одержал очередную победу Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханоглан, проживающий в США, выиграл чемпионат ММА (боевые искусства), проходивший в Ташкенте (Узбекистан).
Индивидуальные
8 октября 2023 г. 05:29
Проживающий в США азербайджанский спортсмен одержал очередную победу

Азербайджанский спортсмен Эльгюн Ханоглан, проживающий в США, выиграл чемпионат ММА (боевые искусства), проходивший в Ташкенте (Узбекистан).

Как передает американское бюро Report, на 35-м открытом бойцовском чемпионате (Open Fighting Championship-35 – ред.) наш соотечественник победил украинского спортсмена Романа Майнича.

Отметим, что Э.Ханоглан является чемпионом мира и Европы по боевым искусствам Будо. Он проявляет активность в деятельности диаспоры в США. В 2023 году был избран председателем американо-азербайджанской ассоциации молодежи и спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da yaşayan azərbaycanlı idmançından növbəti qələbə

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