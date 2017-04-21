Проведено заключительное заседание Оргкомитета IV Игр исламской солидарности под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 21 апреля проведено заключительное заседание Организационного комитета IV Игр исламской солидарности под председательством первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, председатель Организационного комитета IV Игр исламской солидарности Мехрибан Алиева выступила на заседании.

Она сказала: "До официального открытия IV Игр исламской солидарности остается меньше месяца, и сегодня мы проводим заключительное заседание Организационного комитета. Мы должны быть уверены в том, что наша столица полностью готова к открытию и проведению Игр, приняты все необходимые меры, предприняты шаги, что ответственные структуры выполняют план мероприятий, связанный с проведением соревнований и охватывающий все направления.

В Азербайджане проводятся очень важные крупномасштабные международные мероприятия, и организация каждого такого мероприятия завоевала самые положительные отклики. Мы очень ответственно относимся ко всем взятым на себя задачам и, высоко ставя интересы, международный имидж Азербайджана, стараемся добиться достойных для нашей страны и народа успехов. В последние годы в столице Азербайджана проводятся многие крупные международные спортивные соревнования – чемпионаты Европы и мира. Согласно общему мнению, эти мероприятия готовятся и проводятся на очень высоком организационном уровне. В 2015 году в Баку с большим успехом прошли первые Европейские игры. Эти Игры открыли новую страницу в новой истории Олимпийского движения Европы. По общему мнению, Азербайджанское государство организовало первые Европейские игры на уровне Олимпийских игр. Надеюсь, что IV Игры исламской солидарности также подготовлены безупречно и останутся в истории, как и уже проведенные Игры.

Азербайджан является неотъемлемой частью мусульманского мира. Азербайджан налаживает связи со всеми мусульманскими странами на основе дружбы, братства, взаимного уважения и добился больших успехов в этой области. К сожалению, в ряде мусульманских стран идет война, возникают новые конфликты, угрозы, становится больше сил, связывающих Ислам с террором. Никакая религия, в том числе Ислам, не может иметь ничего общего с террором. Религия сама по себе является фактором, отрицающим террор, и Ислам – это религия мира, милосердия. Считаю, что встреча представителей всего мусульманского мира, их сплочение вокруг факторов дружбы, братства, мира, сотрудничества станет большим спортивным праздником, а также внесет вклад в укрепление сотрудничества в мусульманском мире, между мусульманскими странами.

Наша страна уже известна во всем мире как спортивный край. Весь мир признает и очень высоко оценивает поддержку нашим государством спорта, Олимпийского движения в Азербайджане. А результат проводимой политики - налицо. В первую очередь, это, конечно, успехи, достигнутые азербайджанскими спортсменами в последние годы. В прошлом году на летних Олимпийских играх в Рио наши спортсмены, завоевав 18 медалей, смогли занять по их количеству первое место среди мусульманских стран. Вы хорошо помните, что во время первых Европейских игр наша сборная, завоевав 56 медалей, заняла второе место. Конечно, весь наш народ гордится такими результатами, это – показатель потенциала Азербайджанского государства, способностей азербайджанского народа. Надеюсь, что во время IV Игр исламской солидарности наши спортсмены также порадуют нас, подарят нам радость победы".