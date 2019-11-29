Проведение российского этапа Формулы-1 не окажется под угрозой из-за возможных санкций со стороны ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) и МОК.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Российской автомобильной федерации (FIA) Светлана Шахова.

По ее словам, международная федерация по любому виду спорта сама принимает решение, насколько она будет придерживаться указаний и всего остального: "Понятно, что все "олимпийцы" идут строем. А вот неолимпийские виды спорта – здесь каждый решает для себя. На текущий момент подобные вопросы ФИА не поднимает. Поэтому я думаю, что автоспорта эта история все-таки не коснется".

Отметим, что Гран-при России 2020 года пройдет 25 - 27 сентября.