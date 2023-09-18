Проведена встреча со студентами магистерской программы двойного диплома ASAPES и МГИМО

Проведена встреча со студентами, принятыми на магистерскую программу "Спортивный менеджмент", подготовка кадров которой ведется на русском языке в рамках программы двойного диплома между Азербайджанской государственной академией физической культуры и спор

Проведена встреча со студентами, принятыми на магистерскую программу "Спортивный менеджмент", подготовка кадров которой ведется на русском языке в рамках программы двойного диплома между Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта (ASAPES) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД России.

Как сообщает Report , на встрече выступили проректор Академии Тахмина Тагизаде, проректор по научной работе Российского Международного олимпийского университета, заведующий кафедрой административного права юридического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор юридических наук, доцент Николай Пешин, директор школы бизнеса и международных компетенций, координатор сотрудничества МГИМО Анжелика Мирзоева.

Они представили подробную информацию о программе двойного диплома, пожелали успехов студентам в новом учебном году.

В завершение мероприятия студентам были вручены студенческие билеты ASAPES и МГИМО.