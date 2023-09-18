Проведена встреча со студентами магистерской программы двойного диплома ASAPES и МГИМО

Проведена встреча со студентами, принятыми на магистерскую программу "Спортивный менеджмент", подготовка кадров которой ведется на русском языке в рамках программы двойного диплома между Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта (ASAPES) и Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО) МИД России.
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Они представили подробную информацию о программе двойного диплома, пожелали успехов студентам в новом учебном году.
В завершение мероприятия студентам были вручены студенческие билеты ASAPES и МГИМО.