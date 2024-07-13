Проведена встреча с азербайджанскими журналистами, аккредитованными на Париж-2024

В Министерстве молодежи и спорта Азербайджана проведена встреча с журналистами, аккредитованными на XXXIII летние Олимпийские игры, и пресс-секретарями федераций по видам спорта, получившим лицензию на Игры.

В Министерстве молодежи и спорта Азербайджана проведена встреча с журналистами, аккредитованными на XXXIII летние Олимпийские игры, и пресс-секретарями федераций по видам спорта, получившим лицензию на Игры.

Как сообщает Report , на встрече присутствовали руководитель спортивного отдела министерства, глава азербайджанской спортивной делегации Эльнур Мамедов и руководитель отдела по связям с общественностью ведомства, пресс-атташе команды Габиль Мехтиев.

Э.Мамедов, напомнив, что до Игр осталось всего две недели, предоставил информацию о проделанной работе в плане участия азербайджанских спортсменов в ОИ Париж-2024.

В ходе встречи обсуждалась деятельность СМИ во время Олимпийских игр, учет психологических факторов во время подготовки спортсменов, меры, которые необходимо предпринять для повышения командного духа, и другие важные моменты. Была представлена ​​информация о предстоящей работе по совместной деятельности пресс-служб федераций и представителей СМИ.

Затем журналистам, которые отправятся в Париж, были вручены аккредитации на XXXIII летние Олимпийские игры.

Отметим, что на летних Олимпийских играх в Париже-2024 Азербайджан будут представлять 48 спортсменов. Открытие Игр состоится 26 июля, закрытие – 11 августа.