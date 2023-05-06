Проведен "Нахчыванский марафон -2023"

Проведен "Нахчыванский марафон-2023", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Проведен "Нахчыванский марафон-2023", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report , всего для участия в забеге прошли регистрацию 2 500 человек, включая госслужащих, военнослужащих, деятелей культуры и искусства, студентов высших и средних специальных учебных заведений, спортсменов, паралимпийцев, представителей общественности.

В марафоне приняли участие члены более 60 организаций и компаний, работающих в Нахчыване.

На протяжении всего маршрута, который начался от Олимпийского спорткомплекса и пролегал вокруг озера Узуноба, через каждые два километра были установлены медпункты, где марафонцы при необходимости могли получить воду или воспользоваться услугами медиков.

На финише была организована – Marafon party. Здесь для участников были представлены специальные программы, конкурсы и прохладительные напитки.