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Проведен "Нахчыванский марафон -2023"

Проведен "Нахчыванский марафон -2023" Проведен "Нахчыванский марафон-2023", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
6 мая 2023 г. 19:53
Проведен Нахчыванский марафон -2023

Проведен "Нахчыванский марафон-2023", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает местное бюро Report, всего для участия в забеге прошли регистрацию 2 500 человек, включая госслужащих, военнослужащих, деятелей культуры и искусства, студентов высших и средних специальных учебных заведений, спортсменов, паралимпийцев, представителей общественности.

В марафоне приняли участие члены более 60 организаций и компаний, работающих в Нахчыване.

На протяжении всего маршрута, который начался от Олимпийского спорткомплекса и пролегал вокруг озера Узуноба, через каждые два километра были установлены медпункты, где марафонцы при необходимости могли получить воду или воспользоваться услугами медиков.

На финише была организована – Marafon party. Здесь для участников были представлены специальные программы, конкурсы и прохладительные напитки.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Naxçıvan marafonu-2023” keçirilib

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