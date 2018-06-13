Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ При организации Азербайджанской федерации по стрельбе из лука в Баку был проведен чемпионат страны по стрельбе из лука.

Как сообщает Report, на первенстве, организованном в Говсанском олимпийском комплексе, соревновались мужчины и женщины в трех возрастных категориях. Чемпионат, проходивший в течение двух дней на открытом воздухе, сопровождался напряженной и интересной борьбой.

Среди взрослых звание чемпионов страны завоевали среди мужчин - Джахан Мусаев, среди женщин – Яйлагюль Рамазанова. В подростковой возрастной категории первым среди юношей стал Сахиб Абилов, а среди девушек – Назрин Заманова. Среди детей победителями стали Али Сулейманов и Айтан Гусейнзаде. Чемпионам, а также лучникам, занявшим вторые и третьи места, были вручены дипломы и денежные призы от группы компаний AS Qrup İnvestment.

Стрельба из лука входит в список олимпийских видов спорта. AS Qrup İnvestment является официальным спонсором Азербайджанской федерации по стрельбе из лука.