Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой по боксу

Представительница Тайваня Линь Юйтин стала победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.

Представительница Тайваня Линь Юйтин стала победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.

Как передает Report , в финальном поединке Линь Юйтин единогласным решением судей победила представительницу Польши Юлию Шеремету.

Линь Юйтин и представительницу Алжира Иман Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменок до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе.

В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.