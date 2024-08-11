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Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой по боксу

Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой по боксу Представительница Тайваня Линь Юйтин стала победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 04:23
Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала олимпийской чемпионкой по боксу

Представительница Тайваня Линь Юйтин стала победительницей женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг.

Как передает Report, в финальном поединке Линь Юйтин единогласным решением судей победила представительницу Польши Юлию Шеремету.

Линь Юйтин и представительницу Алжира Иман Хелиф дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменок до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе.

В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.

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Версия на азербайджанском языке Gender testindən keçə bilməyən Lin Yutin boks üzrə olimpiya çempionu olub

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