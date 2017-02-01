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    Прошли регистрацию 12 500 кандидатов, желающих стать волонтерами во время "Исламиады-2017"

    До предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности остается 100 дней

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ До предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности осталось 100 дней.

    Как сообщает Report, в связи с этим в Baku Crystal Hall собрались 300 волонтеров.

    Они проведут флешмоб под названием "До игр осталось 100 дней".

    Как заявил корпоративный директор "Баку - 2017" Эльчин Сафаров, в течение 10 дней в соревнованиях по 24 дисциплинам в 20 видах спорта примут участие элитные спортсмены из стран ОИС.

    По его словам, для помощи в организации игр регистрацию прошли 12 500 кандидатов из ведущих университетов и организаций.

    Отметим, что Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая. 

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