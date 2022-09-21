Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022

При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана и Государственного заповедника города Шуша прошла жеребьевка первого международного шахматного турнира в Шуше.

При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана и Государственного заповедника города Шуша прошла жеребьевка первого международного шахматного турнира в Шуше.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, во время жеребьевки шахматисткам были вручены кялагаи, шахматистам - национальные головные уборы.

В первом туре Shusha Chess 2022 встретятся шахматисты

Шахрияр Мамедьяров - Гадир Гусейнов

Теймур Раджабов - Пархам Магсудлу (Иран)

Рустам Гасымджанов (Узбекистан) - Рауф Мамедов

Васиф Дурарбейли - Хао Ван (Китай)

Мустафа Йылмаз (Турция) - Сантош Гуджрати Видит (Индия)

В первом туре Shusha Chess 2022 встретятся шахматистки

Гевхар Бейдуллаева - Ханым Баладжаева

Нана Дзагнидзе (Грузия) - Гюнай Мамедзаде

Ульвия Фаталиева - Гюльнар Мамедова

Марсель Эфроимски (Израиль) - Иоланта Завадска (Польша)

Кюбра Озтюрк Гювенли (Турция) - Мэри Арабидзе (Грузия)

Первый тур международного шахматного турнира стартует сегодня в 17:00 по бакинскому времени. Турнир завершится 24 сентября.