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Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022

Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022 При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана и Государственного заповедника города Шуша прошла жеребьевка первого международного шахматного турнира в Шуше.
Индивидуальные
21 сентября 2022 г. 16:05
Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022

При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана и Государственного заповедника города Шуша прошла жеребьевка первого международного шахматного турнира в Шуше.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, во время жеребьевки шахматисткам были вручены кялагаи, шахматистам - национальные головные уборы.

В первом туре Shusha Chess 2022 встретятся шахматисты

Шахрияр Мамедьяров - Гадир Гусейнов

Теймур Раджабов - Пархам Магсудлу (Иран)

Рустам Гасымджанов (Узбекистан) - Рауф Мамедов

Васиф Дурарбейли - Хао Ван (Китай)

Мустафа Йылмаз (Турция) - Сантош Гуджрати Видит (Индия)

В первом туре Shusha Chess 2022 встретятся шахматистки

Гевхар Бейдуллаева - Ханым Баладжаева

Нана Дзагнидзе (Грузия) - Гюнай Мамедзаде

Ульвия Фаталиева - Гюльнар Мамедова

Марсель Эфроимски (Израиль) - Иоланта Завадска (Польша)

Кюбра Озтюрк Гювенли (Турция) - Мэри Арабидзе (Грузия)

Первый тур международного шахматного турнира стартует сегодня в 17:00 по бакинскому времени. Турнир завершится 24 сентября.

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Версия на азербайджанском языке "Shusha Chess 2022" turnirinin püşkü atılıb

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