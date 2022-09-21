Прошла жеребьевка турнира Shusha Chess 2022

При совместной организации Министерства молодежи и спорта Азербайджана, Федерации шахмат Азербайджана и Государственного заповедника города Шуша прошла жеребьевка первого международного шахматного турнира в Шуше.
Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, во время жеребьевки шахматисткам были вручены кялагаи, шахматистам - национальные головные уборы.
В первом туре Shusha Chess 2022 встретятся шахматисты
Шахрияр Мамедьяров - Гадир Гусейнов
Теймур Раджабов - Пархам Магсудлу (Иран)
Рустам Гасымджанов (Узбекистан) - Рауф Мамедов
Васиф Дурарбейли - Хао Ван (Китай)
Мустафа Йылмаз (Турция) - Сантош Гуджрати Видит (Индия)
В первом туре Shusha Chess 2022 встретятся шахматистки
Гевхар Бейдуллаева - Ханым Баладжаева
Нана Дзагнидзе (Грузия) - Гюнай Мамедзаде
Ульвия Фаталиева - Гюльнар Мамедова
Марсель Эфроимски (Израиль) - Иоланта Завадска (Польша)
Кюбра Озтюрк Гювенли (Турция) - Мэри Арабидзе (Грузия)
Первый тур международного шахматного турнира стартует сегодня в 17:00 по бакинскому времени. Турнир завершится 24 сентября.