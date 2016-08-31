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    Прошла встреча с представителями сборной Азербайджана по шахматам

    Официальные лица посетили Baku Crystal Hall

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Первый заместитель премьер-министра, председатель Оргкомитета Бакинской шахматной олимпиады Ягуб Эйюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Шахматной федерации Азербайджана Эльман Рустамов, директор Операционного комитета Бакинской шахматной олимпиады, вице-президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов посетили Baku Crystal Hall, где пройдут соревнования.

    Как сообщает Report, ознакомившись с созданными условиями, официальные лица заявили, что комплекс полностью готов к 42-ой Всемирной шахматной олимпиаде.

    Затем прошла встреча с представителями сборной Азербайджана, которые примут участие на Бакинской шахматной олимпиаде.   

    Отметим, что как в женских, так и в мужских соревнованиях Азербайджан представлен на олимпиаде тремя командами. 

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