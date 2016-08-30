В Баку прошла встреча с азербайджанскими спортсменами-участниками летних Паралимпийских игр 2016 года

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "Через несколько дней стартуют летние Паралимпийские игры. Наши паралимпийцы продолжат успехи, завоеванные азербайджанскими олимпийцами на XXXI летних Олимпийских играх".

Как сообщает Report, об этом на встрече с участниками летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро заявил президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов.

По его словам, спортсмены подготовились на высоком уровне: "После завершения лондонских соревнований 2012 года мы приступили к подготовке по новой программе. Для наших спортсменов были созданы все условия. В процессе подготовки учитывались такие вопросы, как проведение учебно-тренировочных сборов, выступления на международных соревнованиях, расширение материально-технической базы и пр. Все работы были выполнены на высоком уровне, за что выражаю признательность всем сотрудникам комитета, тренерам и спортсменам. У нас много тренеров. Однако некоторые арбитры будут вместе с нами в Рио-де-Жанейро. Наши спортсмены едут в Рио для победы. Я признателен главе государства Ильхаму Алиеву. Президент уделяет спорту и паралимпийцам большое внимание".

И.Рагимов раскрыл план поездки команды и заявил, что при открытии паралимпиады будет сюрприз: "Наша команда отправится в Рио-де-Жанейро 2 сентября. 5 сентября в Паралимпийской деревне будет поднят флаг Азербайджана, а через 3 дня состоится церемония открытия соревнований.

Нашим капитаном и знаменосцем является Ильхам Закиев, вместе с которым мы подготовили сюрприз для церемонии открытия. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели наш сюрприз, даже если мы преподнесем его в поздний час. В Рио-де-Жанейро отправится 27 спортсменов, 6 из которых женщины. Количество лицензий - 44. По сравнению с Лондонской олимпиадой количество спортсменов возросло на 6, а лицензий - на 8. Наш состав в основном состоит из молодежи".

И.Рагимов также коснулся вопроса предоставления Азербайджану дополнительных 3 лицензий: "Было принято решение об участии российской сборной на летних Паралимпийских играх в неполном составе. Причина этого в допинге. Хотелось бы, чтобы Россия стала нашей соперницей. Однако, решение уже принято, и по этой причине мы постоянно держим вопрос допинга на повестке. Верю, что наши спортсмены не столкнутся с этой проблемой в Бразилии. Мы даже проверили некоторых спортсменов, и их результаты оказались отрицательными, что нас очень радует".

Затем президент комитета вручил премии женщинам-паралимпийцам, участвовавшим на прошедших в феврале этого года в Минске соревнованиях по прыжкам с парашюта.

После был продемонстрирован видеоролик под названием "Мы едем для победы!".