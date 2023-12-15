В Баку прошла церемония открытия Кубка президента по човгану

В Баку прошла церемония открытия Кубка президента Азербайджана по човгану.

В Баку прошла церемония открытия Кубка президента Азербайджана по човгану.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, президент Велосипедной федерации Азербайджана Мадат Гулиев и другие.

Собравшиеся минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

На торжественной церемонии открытия турнира состоялась музыкальная программа и конный парад участников.

В Кубке президента по човгану участвуют 8 команд в двух группах. В группе А выступают "Сархадчи-Карабах", "Полад", "Кёхлен", "Ширван", а в группе В - "Сархадчи-Дильбаз", "Омар", "Зафар", "Эмбавуд".

Турнир завершится 24 декабря.