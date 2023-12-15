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В Баку прошла церемония открытия Кубка президента по човгану

В Баку прошла церемония открытия Кубка президента по човгану В Баку прошла церемония открытия Кубка президента Азербайджана по човгану.
Индивидуальные
15 декабря 2023 г. 16:59
В Баку прошла церемония открытия Кубка президента по човгану

В Баку прошла церемония открытия Кубка президента Азербайджана по човгану.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, президент Велосипедной федерации Азербайджана Мадат Гулиев и другие.

Собравшиеся минутой молчания почтили память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов.

На торжественной церемонии открытия турнира состоялась музыкальная программа и конный парад участников.

В Кубке президента по човгану участвуют 8 команд в двух группах. В группе А выступают "Сархадчи-Карабах", "Полад", "Кёхлен", "Ширван", а в группе В - "Сархадчи-Дильбаз", "Омар", "Зафар", "Эмбавуд".

Турнир завершится 24 декабря.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇövkən üzrə Prezident Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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