Прошел парад в честь гребной регаты "Кубок президента-2022"

Прошел парад в честь открытия гребной регаты "Кубок президента-2022", приуроченной к 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Прошел парад в честь открытия гребной регаты "Кубок президента-2022", приуроченной к 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, во время парада, который начался в 10:30, спортсмены из Азербайджана, Грузии, Молдовы, Турции, Узбекистана совершили шествие по городу Мингячевиру.

Их сопровождала группа волонтеров, несущих Государственный флаг Азербайджана, одетые в национальные костюмы наездники на карабахских скакунах.

По окончании шествия президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Азербайджана Вугар Ахмедов, глава ИВ Мингячевира Ильхам Исмайлов и официальные представители федераций стран-участниц регаты "Кубок президента" посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили к нему цветы.