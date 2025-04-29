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Прошел парад команд-участниц международной регаты "Кубок президента-2025"

Прошел парад команд-участниц международной регаты "Кубок президента-2025" Состоялся официальный парад команд, участвующих в международной регате "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
29 апреля 2025 г. 16:05
Прошел парад команд-участниц международной регаты Кубок президента-2025

Состоялся официальный парад команд, участвующих в международной регате "Кубок президента-2025", посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает сотрудник Report из Мингячевира, в параде наряду с азербайджанскими спортсменами приняли участие гребцы из Эстонии, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Сербии, ЮАР, Испании, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

Президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов, президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунгран, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмаилов, руководители зарубежных федераций, представители спортивной общественности посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его светлую память и возложив цветы к памятнику.

Отметим, что 30 апреля в Суговушане состоится официальная церемония открытия международной регаты "Кубок президента-2025". Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кура". Команды будут соревноваться на различных дистанциях в гребле на байдарках, каноэ и академической гребле.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Prezident Kuboku-2025" beynəlxalq turnirində iştirak edən komandaların rəsmi paradı keçirilib

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