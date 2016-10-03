Пронесшему флаг России на Паралимпиаде белорусу подарят квартиру в Москве

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Сотруднику министерства спорта и туризма Беларуси Андрею Фомочкину, который пронес российский флаг на открытии Летних паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро, подарят квартиру в Москве.

Как сообщает Report, об этом в соцсетях написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

М.Захарова отметила, что к ней обратился знакомый с просьбой выслушать его знакомого. Тот рассказал, что его так восхитил поступок Фомочкина, что он решил подарить белорусу квартиру и попросил Захарову о содействии: "Всего рассказывать не буду. Скажу только, что квартира настоящая, в готовом доме - это я, естественно, лично проверила. А кто этот загадочный человек и как отреагирует наш белорусский герой на такой подарок, вы узнаете завтра".

Фомочкин вышел с российским флагом на парад спортсменов во время церемонии открытия Паралимпиады на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро в ночь на 8 сентября. Он пронес флаг около четверти круга стадиона, после чего знамя изъяли. В итоге Фомочкина лишили аккредитации на Игры.

Отметим, что МПК отстранил российскую сборную от участия в Паралимпиаде из-за подозрений в том, что спортсмены замешаны в допинговых махинациях.