Прокуратура Британии выдвинет обвинения против экс-главы "Формулы-1" Экклстоуна

Королевская государственная прокуратура по уголовным делам (CPS) приняла решение выдвинуть обвинения против экс-главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна по делу об уклонении от уплаты налогов.

Королевская государственная прокуратура по уголовным делам (CPS) приняла решение выдвинуть обвинения против экс-главы "Формулы-1" Берни Экклстоуна по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"Мы тщательно изучили материалы, предоставленные Управлением по налогам и таможенным сборам Ее Величества, и приняли решение выдвинуть обвинения в мошенничестве против Бернарда Экклстоуна в связи с сокрытием им зарубежных активов, оцениваемых в более чем 400 млн фунтов стерлингов (476 млн долларов США)", - указано в нем.

В ведомстве подчеркнули, что данный шаг последовал после проведения управлением "всестороннего широкомасштабного уголовного расследования". Прокуратура также отметила, что факт выдвижения обвинений запустит судебный процесс и призвала все заинтересованные стороны "воздержаться от освещения, комментариев и обмена информацией в сети, которая могла бы подорвать объективный ход разбирательства".

Напомним, что Берни Экклстоун является крупным британским предпринимателем, занимал пост главы "Формулы-1" с 1978 по 2017 год.