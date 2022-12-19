Пройдут первенство и чемпионат Азербайджана по таэквондо

20 декабря стартуют первенство и чемпионат Азербайджана по таэквондо.

20 декабря стартуют первенство и чемпионат Азербайджана по таэквондо.

Как сообщили Report в Федерации таэквондо Азербайджана (ATF), соревнования, которые продлятся 4 дня, начнутся с подростковой возрастной группы. Они выйдут на даянг 20-21 декабря.

Далее определятся сильнейшие в стране таэквондисты среди молодежи. Бои в этой возрастной категории пройдут 22-23 декабря.

Год завершится чемпионатом Азербайджана среди взрослых и паратаэквондистов. Они поборятся 24 декабря.

Первенство и чемпионат пройдут в Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе.

Соревнования будут начинаться каждый день в 09:00.