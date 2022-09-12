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Пройдет первенство Азербайджана по тяжелой атлетике

Пройдет первенство Азербайджана по тяжелой атлетике 15 сентября стартует первенство Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте от 20 до 23 лет.
Индивидуальные
12 сентября 2022 г. 11:29
Пройдет первенство Азербайджана по тяжелой атлетике

15 сентября стартует первенство Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте от 20 до 23 лет.

Как сообщили Report в федерации тяжелой атлетики Азербайджана, двухдневный турнир пройдет в соревновательном зале Академии тяжелой атлетики, расположенном в поселке Шувялан.

В первенстве страны примут участие 100 тяжелоатлетов, представляющих клубы и общества со всех регионов.

Целью организации чемпионата является пропаганда и развитие тяжелой атлетики в городах, районах, поселках и селах, повышение и совершенствование уровня мастерства спортсменов, определение уровня развития тяжелой атлетики в районах страны, отбор подготовленных атлетов в сборные команды, определение спортсменов на первенство Европы среди юношей и девушек 20 и 23 лет.

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