Пройдет первенство Азербайджана по тяжелой атлетике

15 сентября стартует первенство Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте от 20 до 23 лет.

15 сентября стартует первенство Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте от 20 до 23 лет.

Как сообщили Report в федерации тяжелой атлетики Азербайджана, двухдневный турнир пройдет в соревновательном зале Академии тяжелой атлетики, расположенном в поселке Шувялан.

В первенстве страны примут участие 100 тяжелоатлетов, представляющих клубы и общества со всех регионов.

Целью организации чемпионата является пропаганда и развитие тяжелой атлетики в городах, районах, поселках и селах, повышение и совершенствование уровня мастерства спортсменов, определение уровня развития тяжелой атлетики в районах страны, отбор подготовленных атлетов в сборные команды, определение спортсменов на первенство Европы среди юношей и девушек 20 и 23 лет.