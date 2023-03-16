Проходит московский этап программы двойных дипломов ASAPES и МГИМО

Проходит московский этап магистерской программы "Спортивный менеджмент", которая реализуется в рамках программы двойных дипломов Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (ASAPES) и Московского государственного университета меж

Проходит московский этап магистерской программы "Спортивный менеджмент", которая реализуется в рамках программы двойных дипломов Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта (ASAPES) и Московского государственного университета международных отношений (МГИМО).

Как сообщили Report в ASAPES, в столице России продолжается 4-модульный процесс обучения для студентов первого курса.

На организованном в МГИМО мероприятии в связи с началом программы выступили проректор данного вуза Артем Малгин, проректор ASAPES Тахмина Тагизаде, руководитель программы, проректор Российского международного олимпийского университета Николай Пешин, директор Школы бизнеса и международных компетенций Анжелика Мирзоева, завотделом кафедры спортивного менеджмента и коммуникации Наиля Келентерли и заведующая кафедрой социальных наук Лала Ахмедова.

В рамках программы магистранты изучают спортивное право, спортивный маркетинг, национальные системы спортивного регулирования и антидопинговые правила.

Кроме того, была организована встреча студентов с представителями ОАО "Газпромбанк", организованы экскурсия на ВТБ Арену, ознакомление с конным клубом Maxima Park и пр.