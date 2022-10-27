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Продолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку

Продолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку Продолжается подготовка к Кубку мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы. Он отметил, что Азербайджан ране
Индивидуальные
27 октября 2022 г. 12:19
Продолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку

Продолжается подготовка к Кубку мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы.

Он отметил, что Азербайджан ранее принимал престижные соревнования по вольной борьбе, но в классической борьбе это первое большое соревнование: "Сегодня мы приступили к монтажным работам в Бакинском дворце спорта и сделаем его пригодным для проведения соревнований по борьбе. Будут установлены борцовские маты, необходимые технические устройства, большие мониторы, рекламные щиты и другое необходимое оборудование".

Отметим, что чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет 5-6 ноября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçiriləcək Dünya Kuboku üçün hazırlıq işlərinə start verilib

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