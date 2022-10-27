Продолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку

Продолжается подготовка к Кубку мира, который пройдет в Баку

Продолжается подготовка к Кубку мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы. Он отметил, что Азербайджан ране

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Продолжается подготовка к Кубку мира по греко-римской борьбе, который пройдет в Бакинском дворце спорта.



Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Федерации борьбы Азербайджана Сархан Мусалы.



Он отметил, что Азербайджан ранее принимал престижные соревнования по вольной борьбе, но в классической борьбе это первое большое соревнование: "Сегодня мы приступили к монтажным работам в Бакинском дворце спорта и сделаем его пригодным для проведения соревнований по борьбе. Будут установлены борцовские маты, необходимые технические устройства, большие мониторы, рекламные щиты и другое необходимое оборудование".



Отметим, что чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет 5-6 ноября. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram