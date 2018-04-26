Продано большинство билетов на Гран-при Азербайджана

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Большинство билетов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" уже продано.

Как сообщили Report в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", все билеты на трибуны "Филармония", "Ичеришехер", "Бульвар", секторы "В" и "С" Абшеронской трибуны уже проданы.

Билеты на остальные трибуны почти закончились.

До сих пор в целом приобретены билеты из 68 стран. 45% проданных билетов приходится на долю зарубежных стран.

В первую "десятку" вошли Россия, Монако, Великобритания, Украина, Австрия, Грузия, Голландия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и США.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 27-29 апреля.