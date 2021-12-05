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Призерша Олимпийских игр стала чемпионкой Азербайджана

Призерша Олимпийских игр стала чемпионкой Азербайджана Завершился чемпионат Азербайджана по таэквондо.
Индивидуальные
5 декабря 2021 г. 12:21
Призерша Олимпийских игр стала чемпионкой Азербайджана

Завершился чемпионат Азербайджана по таэквондо.

Как сообщает Report, соревнования проходили в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе, в котором приняли участие около 100 спортсменов старше 17 лет.

Среди женщин золотые медали завоевали Сона Агаева (46 кг), Роя Гаджиева (49 кг), Патимат Абакарова (53 кг), Саида Алиева (57 кг) и Фатима Меджидова (62 кг).

В мужских соревнованиях Сайяд Дадашов (54 кг), Парвиз Искендаров (58 кг), Гашим Магомедов (63 кг), Джавад Агаев (68 кг), Магомед Мамедов (74 кг), Саид Гулиев (80 кг), Талех Сулейманов (87 кг)) и Хайям Агаев (+87 кг) поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что чемпионка Азербайджана в весовой категории 53 кг Патимат Абакарова завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх в Рио-2016.

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