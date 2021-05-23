О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Индии по подозрению в убийстве арестован призер Олимпийских игр

В Индии по подозрению в убийстве арестован призер Олимпийских игр Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве
Индивидуальные
23 мая 2021 г. 12:54
В Индии по подозрению в убийстве арестован призер Олимпийских игр
Сушил Кумар

Бывший индийский борец вольного стиля Сушил Кумар арестован полицией по подозрению в убийстве.

Как передает Report, об этом сообщает Xinhua News Agency.

Атлет находился в бегах с 4 мая после того, как один борец погиб в результате драки на стадионе. Кумар был признан одним из нападавших. Позже полиция объявила о награде 1,4 тыс. долларов США за информацию о спортсмене. Он был арестован в деревне Мундка в Западном Дели.

Кумару 38 лет, он является чемпионом мира 2010 года в весовой категории до 66 кг. Также в активе индийца бронзовая (2008) и серебряная (2012) медали Олимпийских игр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азербайджанская гимнастка завоевала бронзовую медаль
ВидеоАзербайджанская гимнастка завоевала бронзовую медаль
23 мая 2021 г. 13:56
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
22 мая 2021 г. 20:48
Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси
Азербайджанские паралимпийцы завоевали две золотые медали в Тбилиси
22 мая 2021 г. 16:23
Умер самый пожилой велогонщик в мире
Умер самый пожилой велогонщик в мире
22 мая 2021 г. 16:21
Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке
Отстраненная за допинг тяжелоатлетка: Я в шоке
22 мая 2021 г. 10:49
Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга
Чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы отстранена от соревнований из-за допинга
21 мая 2021 г. 18:03
БГК: Проблем с проведением Формулы 1 не возникнет
БГК: Проблем с проведением "Формулы 1" не возникнет
21 мая 2021 г. 12:44
Азербайджанские вольные борцы стали третьими в Европе
Азербайджанские вольные борцы стали третьими в Европе
20 мая 2021 г. 02:24
Азербайджанская каратистка вышла в финал чемпионата Европы
Азербайджанская каратистка вышла в финал чемпионата Европы
19 мая 2021 г. 21:23
Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду
Бах: более 80% спортсменов будут вакцинированы на момент прибытия на Олимпиаду
19 мая 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi