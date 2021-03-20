Призер чемпионата Европы Размик Унанян дисквалифицирован из-за допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бронзового призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике Размика Унаняна на четыре года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бронзового призера чемпионата Европы по тяжелой атлетике Размика Унаняна на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба организации.

Дисквалификация Унаняна будет отсчитываться с 8 июня 2020 года. Он обвиняется в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Унаняну 27 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года, чемпионом мира среди юношей и юниоров, серебряным призером чемпионата России.