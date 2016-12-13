Приступили к реализации очередного этапа проекта "Победители года-2016"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований приступил к реализации очередного этапа проекта "Победители года-2016".
На данном этапе осуществляемого при организационной поддержке информагентства Report проекта будут установлены еще 6 победителей по 5 номинациям.
Это номинации "Местный спортсмен года", "Иностранный спортсмен года", по другим видам - "Главный тренер года", "Команда года", "Пресс-секретарь года", а также "Спортивный журналист года".
Полный список кандидатов определился после сегодняшнего межкомандного чемпионата мира по тхэквондо.
Опрос проходит среди спортивных журналистов различных СМИ - по одному журналисту из каждого печатного органа.
Помимо предложенных кандидатов, журналисты могут указать определенное лицо или команду.
Победителем станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Торжественная церемония награждения запланирована на конец года.
Sport DepartmentАвтор новости
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