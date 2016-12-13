Приступили к реализации очередного этапа проекта "Победители года-2016"

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований приступил к реализации очередного этапа проекта "Победители года-2016".

На данном этапе осуществляемого при организационной поддержке информагентства Report проекта будут установлены еще 6 победителей по 5 номинациям.

Это номинации "Местный спортсмен года", "Иностранный спортсмен года", по другим видам - "Главный тренер года", "Команда года", "Пресс-секретарь года", а также "Спортивный журналист года".

Полный список кандидатов определился после сегодняшнего межкомандного чемпионата мира по тхэквондо.

Опрос проходит среди спортивных журналистов различных СМИ - по одному журналисту из каждого печатного органа.

Помимо предложенных кандидатов, журналисты могут указать определенное лицо или команду.

Победителем станет кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Торжественная церемония награждения запланирована на конец года.