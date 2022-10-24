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Приступили к награждению спортсменов, показавших высокие результаты на Исламиаде

Приступили к награждению спортсменов, показавших высокие результаты на Исламиаде Приступили к награждению спортсменов, показавших высокие результаты на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки.
Индивидуальные
24 октября 2022 г. 20:23
Приступили к награждению спортсменов, показавших высокие результаты на Исламиаде

Приступили к награждению спортсменов, показавших высокие результаты на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в процессе подготовки.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, в правила награждения 188 спортсменов, 94 тренеров и спортивных специалистов внедряется ряд новшеств. Определились награды не только тренеров, но и других специалистов (врачей, физиотерапевтов, менеджеров), которые внесли свой вклад в процесс подготовки спортсменов к соревнованиям, а также судей, которые представляли нашу страну на этих соревнованиях. Независимо от количества медалей, завоеванных спортсменами, эти специалисты будут награждены в размере 10 000 манатов.

Награды, присуждаемые спортсменам с целью их мотивации к продолжению активной спортивной карьеры в последующие годы, будут выплачиваться поэтапно в течение 3 лет. 40% премии будет выплачено в 2022 году, 30% - в четвертом квартале 2023 года, остальные 30% - в четвертом квартале 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке İslamiadada ən yüksək nəticələrə görə mükafatların ödənilməsinə başlanılıb

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