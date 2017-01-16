Стартует медиа-аккредитация IV Исламских игр солидарности

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Приступили к медиа-аккредитации предстоящих в Баку IV Исламских игр солидарности.

Об этом Report заявили из Оргкомитета игр.

Представители медиа могут обратиться для аккредитации (https://www.baku2017.com/az/media/yerli-mtbuatin-a..., получив информацию о регистрации через соответствующий раздел сайта baku2017.com. В данном разделе представлена подробная информация о цели, поставленной для прохождения представителями медиа аккредитации, а также услугах и условиях, которые будут созданы для них во время игр.

Аккредитация предусмотрена для печатных изданий, фотографов и не обладающих официальным правом вещания телерадиокомпаний.

Прием обращений продлится до 1 апреля. После 31 марта поступающие от представителей медиа обращения для аккредитации рассматриваться не будут.

Отметим, что IV Исламские игры солидарности пройдут 12-22 мая.