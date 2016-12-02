Приобретен первый билет на Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Первый билет на предстоящее в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приобретен из Великобритании.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заведующий коммерческим отделом Операционного комитета Бакинского городского кольца Бюлент Озердим.

По словам Б.Оздерим, владелец первого билета объявился в первые же минуты начала онлайн-продажи: "Билет заказан из Великобритании. Затем поступил заказ из России, что является показателем интереса иностранцев к Гран-при Азербайджана".

Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 23-25 июня 2017 года.