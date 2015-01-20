Принята кандидатура седьмого города на проведение предстоящих в 2019 году II Европейских игр

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Принята кандидатура 7-го города на проведение предстоящих в 2019 году II Европейских игр.

Как сообщает Report, хотя Европейский олимпийский комитет (ЕОК) и огласил названия 6 городов, 7-ой город пока держится в секрете.

Название города, в котором пройдут II Европейские игры, ЕОК объявит на предстоящем в мае 2016 года в турецком регионе Белек заседании. Предположительно, седьмым кандидатом может стать один из этих городов - Прага (Чехия), Ливерпуль (Великобритания) или же один из турецких городов.

Отметим, что в нынешнем списке числятся Минск (Беларусь), Глазго (Шотландия), Амстердам, Роттердам (Голландия), Казань (Россия), Стамбул (Турция).