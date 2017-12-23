 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При организационной поддержке Службы государственной безопасности пройдет велопробег

    Веломарафон пройдет 24 декабря и начнется в 10:00

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового Года при организационной поддержке велосипедного клуба Службы государственной безопасности (СГБ), при поддержке Центра Гейдара Алиева и Федерации велосипедного спорта Азербайджана (AVIF) будет организован велопробег "Солидарность".

    Как сообщает Report, веломарафон пройдет 24 декабря и начнется в 10:00.

    В велопробеге примут участие начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекберов, велосипедисты велосипедного клуба СГБ и AVIF.

    Старт будет организован перед зданием СГБ, финиш - рядом с Центром Гейдара Алиева.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi