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    При организационной поддержке Федерации тяжелой атлетики и AMADA прошел антидопинговый семинар

    На мероприятии присутствовали спортсмены и тренеры сборных

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF) и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) прошел антидопинговый семинар.

    Как сообщает Report, на мероприятии на центрально-тренировочной базе национальных команд участвовали спортсмены и тренеры сборных, присутствующие на учебно-тренировочном сборе, а также юные спортсмены по тяжелой атлетике лицея "Зирвя".

    Семинар вели менеджер по образования и обучению Лала Гаджиева и врач-специалист Фарид Алиев.

    Участников семинара проинформировали о последствиях использования запрещенных препаратов, штрафах за их принятие, правилах взятия тестов во время и вне соревнований и др. Было отвечено на интересующие участников вопросы, проведены интересные дискуссии. 

    В заключение участники приняли участие в анонимном допинг-опросе, им были розданы просветительские буклеты и брошюры. 

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