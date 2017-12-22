При организационной поддержке Федерации тяжелой атлетики и AMADA прошел антидопинговый семинар

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF) и Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) прошел антидопинговый семинар.

Как сообщает Report, на мероприятии на центрально-тренировочной базе национальных команд участвовали спортсмены и тренеры сборных, присутствующие на учебно-тренировочном сборе, а также юные спортсмены по тяжелой атлетике лицея "Зирвя".

Семинар вели менеджер по образования и обучению Лала Гаджиева и врач-специалист Фарид Алиев.

Участников семинара проинформировали о последствиях использования запрещенных препаратов, штрафах за их принятие, правилах взятия тестов во время и вне соревнований и др. Было отвечено на интересующие участников вопросы, проведены интересные дискуссии.

В заключение участники приняли участие в анонимном допинг-опросе, им были розданы просветительские буклеты и брошюры.