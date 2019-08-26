При организации Автомобильной федерации Азербайджана состоялись выставка и автопробег классических автомобилей

В Баку в очередной раз состоялись автопробег и выставка классических автомобилей, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в автопробеге, за которым наблюдали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и многие известные лица, приняли участие автомобили, произведенные до 1980 года. В их числе – личные автомобили, прошедшие регистрацию для участия в автопробеге, а также транспортные средства, которые являются экспонатами выставки классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева.

В автопробеге, стартовавшем перед Центром Гейдара Алиева, приняли участие более 100 классических автомобилей. Все эти автомобили имеют интересную историю. Со временем возрастает историческая ценность этих автомобилей.

Пришедший на автопробег зритель Дадаш Агаларов выразил удовлетворение проведением в родном Баку подобных мероприятий: «Я пришел на пробег с младшим сыном. И мой сын, и я очень любим автомобили, в частности, ретро автомобили. Я впервые принимаю участие в этом интересном мероприятии. Мне очень понравилось, выставка организована на высоком уровне. Думаю, что ретро автомобили интересны всем. Эти автомобили вызывают у людей ностальгические чувства. Организация таких мероприятий очень важна для участия в них любителей автомобилей и проведения обмена мнениями, эффективной организации досуга», - сказал Д.Агаларов.

Участник Рауф Азизов сказал: «Я более 15 лет интересуюсь ретро машинами. Этот интерес уже превратился в хобби. Я участвую в выставке с собранными мною двумя машинами – это «Запорожец» и «Москвич». В настоящее время работаю над автомобилем Волга «Газ-21». Экспонируемый на выставке «Запорожец» был произведен в 1965 году, а «Москвич» 427-фургон - одна из любимых машин дачников. Организация выставки и автопробега ретро автомобилей играет большую роль в отдалении молодежи от вредных привычек и привлечении их к здоровому образу жизни».

В Азербайджане есть большой интерес к классическим автомобилям

Участник автопробега Вагиф Гулиев присоединился к мероприятию с машиной марки «Запорожец», произведенной в 1958 году.

«Я всегда принимаю активное участие в мероприятиях, организуемых Автомобильной федерацией Азербайджана. Я приветствую эти мероприятия. В ходе выставки и автопробега классических автомобилей владельцы ретро автомобилей собираются вместе, проводят обмен мнениями. Я использую свой автомобиль лишь в подобных выставках и автопробегах. В настоящее время по просьбе друга я работаю над моделью «Москвич-403». Словом, ретро автомобили – мое хобби», - сказал Вагиф Гулиев.

Владелец классического автомобиля, житель Загатальского района Азер Имамов отметил, что за три года собрал автомобиль марки «SMZ S-3A», произведенный в 1958 году и оставшийся на память от деда, с которым он и принимает участие в мероприятии. Он подчеркнул, что детали автомобиля он приобрел в России, Грузии и других странах. «Мероприятие – грандиозное и люди с большим интересом приходят сюда посмотреть на машины», - сказал А.Имамов.

Выставка интересна и молодежи

Руководитель клуба «Москвич» Алирза Алиев сказал, что автопробег и выставка автомобилей превратились в большой праздник. «Люди с большим интересом подходят к машинам и интересуются их историей. Думаю, что это мероприятие очень интересно как для представителей старшего поколения, так и для молодежи. Молодежь с большим интересом принимает участие в этом мероприятии. Наш клуб начал функционировать недавно. В будущем мы планируем принять участие в выставке с большим количеством автомобилей».

Большой интерес к этому мероприятию проявили не только жители города, но и туристы. Автопробег и выставка классических автомобилей оставили у гостей нашего города незабываемые впечатления. Гость из Москвы Николай Тимофеев выразил удовлетворение наличием на выставке многочисленных ретро автомобилей советского производства. «Нам очень понравился автопробег, а также демонстрируемые здесь автомобили. Мы увидели теплое отношение и на этом мероприятии, и, в целом, в городе. Организованная на очень высоком уровне выставка дает новую жизнь классическим автомобилям».

Жители столицы говорят, что эта выставка и автопробег являются настоящим праздником в жизни Баку. Эти автомобили вызывают большой интерес в частности, среди представителей молодежи, которые их не видели.

После автопробега по центральным улицам и проспектам города, которые сочетают в себе современность и древность, автомобили были выставлены в парке Центра Гейдара Алиева.

На выставке-автопробеге были представлены уникальные модели автомобилей Ford Model A (1930), Fiat Balilla (1933), Mercedes Benz 220 B Cabrio (1952), Chevrolet Corvette (1960), Cadillac Eldorado (1974), «ВАЗ 21011 – милиция» (1973), ГАЗ 13 - «Чайка» (1975) и др.

Жители и гости Баку с интересом посмотрели уникальные модели автомобилей.

Проведенный в рамках мероприятия конкурс классической одежды также был с интересом встречен зрителями.

Классические автомобили и одежда прошлых лет создали в современном Баку ностальгическое настроение.