Президента Европейской федерации самбо избили и ограбили в собственном доме

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Неизвестные избили президента Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Елисеева, его жену и мать в подмосковном поселке Медвежьи озера. Как сообщает Report, об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы Москвы.

"Четверо неизвестных в масках проникли в коттедж, избили мужчину, его жену и мать, после чего связали их под угрозой пистолета. Преступники похитили 450 тыс. долларов, 5 млн. рублей и 30 тыс. евро, затем скрылись", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что нападение было совершено в ночь на пятницу, около трех часов утра.

В пресс-службе полиции региона факт разбойного нападения на частный дом в Щелковском районе Подмосковья подтвердили, не сообщив личности потерпевших.

"По факту разбоя возбуждено уголовное дело, проводятся оперативные мероприятия для установления и задержания преступников", - сказали в пресс-службе.