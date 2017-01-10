Президент Международной федерации тяжелой атлетики: Вопрос касательно Интигама Заирова закрыт - ИНТЕРВЬЮ

Баку 10 января. REPORT.AZ/ Интервью информагентству Report президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна:

- Хотя азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров завоевал на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне 6-е место, из-за дисквалификации 4 спортсменов в весовой категории 94 кг, он поднялся на 2 ступень. Можно ли по этой причине считать, что Заиров стал серебряным призером Олимпиады?

- По ряду причин последние 3 недели я находился в Азии. Вы нашли меня прямо в аэропорту. Как мне известно, с нашей стороны вопрос закрыт. Все необходимые анализы отправлены в Международный олимпийский комитет (IOC – ред.). Сейчас мы ждем окончательного решения IOC. Дело в том, что IOC не распространяет отдельных заявлений по поводу спортсменов. На данный момент расследуется вопрос касательно нескольких спортсменов. Скорее всего, IOC распространит информацию после внесения ясности в вопросы о каждом из них. В соответствии с этим мы внесем изменения в очередность атлетов пекинской Олимпиады 2008-го и лондонской Олимпиады 2012-го годов. Вопрос о том, что в таблице на сайте федерации Заиров находится на 2-м месте, пока носит условный характер. То есть ни одно решение не вступило в силу. IWF принимает шаги в соответствии с решением IOC.

- Распространилась также информация о возбуждении в отношении Заирова дела об административном правонарушении. Однако наказание пока не оглашено. Можно ли сказать, что дело приостановлено?

- Сейчас мы ждем окончательного решения IOC.

- На повестке также стоял вопрос наказания Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF – ред.) из-за непрохождения 6 азербайджанскими спортсменами допинг-теста на чемпионате мира 2015 года. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Возникла необходимость в повторном обсуждении вопроса. Может быть наказана не только AAAF, но и все 9 национальных федераций. Вопрос прояснится после предстоящей во второй половине января встречи.

- Осведомлены ли Вы о последних изменениях в AAAF?

- Нет. Но хочу сказать, что это внутреннее дело федерации.

- Какие вопросы были затронуты на недавней Вашей встрече в Будапеште с министром молодежи и спорта Азербайджана Азадом Рагимовым?

- Встреча была интересной. Мы знакомы с Азадом Рагимовым уже давно. В целом, я люблю вашу страну и людей. Вы очень добродушны. Что же касается обсужденных вопросов, в основном мы коснулись предстоящих в этом году в Баку Исламских игр солидарности, уровня подготовки к соревнованиям, проведенных работ и др.

Я остался доволен услышанным.