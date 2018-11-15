Президент WADA: После встречи с Трампом стало известно, что есть те, кто предвзято относится к нашим решениям

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ "За поддержку в организации мероприятий WADA в Баку я выражаю благодарность правительству Азербайджана, Национальному антидопинговому агентству, а также министру молодежи и спорта Азаду Рагимову".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Баку сказал президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди.

К.Риди сообщил о принятии важных решений на заседании Совета учредителей и Исполнительного комитета: "Это мероприятие было очень плодотворным. WADA осуществляет ряд мероприятий. Структура имеет большую рабочую силу. Они поощряют чистый спорт. WADA старается пресекать ложь и защитить спортсменов".

К.Риди отметил, что высоко оценивает работу Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA): "Несколько лет мы уже ведем беседы с господином министром Азадом Рагимовым. Чтобы добиться высокого уровня спорта в Азербайджане наличие Антидопингового агентства необходимо. Мы видим развитие новосозданной местной организации. У AMADA молодой директор, который также сыграл роль в развитии. После этого необходимо смотреть вперед".

По словам К.Риди, будут произведены изменения в структуре WADA. Руководитель структуры отметил, что технический состав 28 ноября посетит Российское антидопинговое агентство (RUSADA).

Он коснулся также недавней своей встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом: "После встречи в Белом доме стало известно, что есть те, кто предвзято относится к нашим решениям".