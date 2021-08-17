Президент Украинской федерации: Мы всегда обращаемся за советом к азербайджанцам

Интервью президента Федерации кикбоксинга Украины, чемпионки мира по кикбоксингу среди женщин Ольги Павленко восточноевропейскому бюро Report

Интервью президента Федерации кикбоксинга Украины, чемпионки мира по кикбоксингу среди женщин Ольги Павленко восточноевропейскому бюро Report

- Как Вы оцениваете нынешний уровень кикбоксинга в Украине. Сколько этнических азербайджанцев среди ваших спортсменов?

- Первый вице-президент нашей федерации - азербайджанец, заместитель председателя Организации Объединенных диаспор азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов. То есть азербайджанцы весьма активны в этой области. У нас есть юношеская и взрослая сборные. В их составе присутствуют и азербайджанские спортсмены. На чемпионате мира в составе сборной Украины было 3 азербайджанских спортсмена. Один из них - чемпион Всемирных игр 2017 года Орхан Сананзаде. Он также является кандидатом на участие во Всемирных Играх 2022 года. Есть еще Ринат Аскеров из Донецка. Некоторые спортсмены перешли из юниорской команды в основную. Несколько юниоров-азербайджанцев претендуют на место в составе сборной, которая отправится на Чемпионат Европы.

(Эльшад Ибрагимов: "Орхан завоевал золотую медаль на Всемирных играх 2017 года в польском городе Вроцлав в весовой категории 63,5 кг. В октябре прошлого года победил на Чемпионате Европы по кикбоксингу в столице Словакии - Братиславе. В 2017 году был награжден президентом Украины Петром Порошенко орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени).

- Бокс или кикбоксинг всегда был развитым видом спорта в Украине. Как на Ваш взгляд, эта школа сохраняет свою актуальность в Украине?

- Разумеется, бокс актуален повсюду. Как известно, кикбоксинг является синтезом бокса и каратэ. Бокс предполагает бой руками, а каратэ - ногами. Так появился “full-contact” в кикбоксинге. У нас этот вид спорта всегда был актуален. На прошлой Олимпиаде наш кикбоксер занял высокое место в соревнованиях по боксу. Спортсмены пребывают в вечном поиске, находят себя в том или ином виде спорта.

- Ваша федерация проявляет общественную активность. Поддерживаете ли вы связи с азербайджанскими общинами?

- Как я отмечала ранее, один представитель азербайджанской диаспоры представлен в руководстве нашей федерации. Азербайджанская диаспора оказывает нам поддержку. Организация Эльшада Ибрагимова принимает активное участие в нашей деятельности, поддерживает нас. Когда возникают вопросы, связанные с азербайджанскими тренерами и спортсменами, мы обращаемся к Эльшаду Ибрагимову. Спортивная общественность Украины внимательно следит за его деятельностью. К нему обращаются за помощью и разъяснениями. Мы постоянно участвуем в мероприятиях азербайджанской диаспоры.

- Как складываются ваши отношения с Федерацией кикбоксинга Азербайджана? Намечается ли какое-либо сотрудничество в будущем?

- У нас состоялся разговор с президентом Федерации кикбоксинга Азербайджана Адылем Алиевым. Мы намерены организовать профессиональные бои по кикбоксингу, планируем проводить совместные кемпинги. В будущем мы планируем сотрудничать как на любительском, так и на профессиональном уровне. Более того, я думаю, что обмен опытом всегда был полезным, как на уровне тренеров, так и спортсменов. Федерация кикбоксинга Азербайджана сильна, у нее хорошая финансовая поддержка. За последние три года наблюдается значительный прогресс. Надеюсь, что на Кубке мира, который пройдет в Венгрии с 15 по 19 августа, мы сможем увидеть и азербайджанских спортсменов. На этом турнире будут разыграны лицензии на Всемирные игры по К1. В 2018 году, находясь в Азербайджане, было достигнуто соглашение с Федерацией кикбоксинга о проведении национальных боев, мы подписали документы. К сожалению, пандемия COVID-19 не позволила провести украинско-азербайджанские бои. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем провести профессиональные бои в Украине. У вас сильные спортсмены боев К1 и они достойно выступают на международном уровне.