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Президент Украинской федерации: Мы всегда обращаемся за советом к азербайджанцам

Президент Украинской федерации: Мы всегда обращаемся за советом к азербайджанцам Интервью президента Федерации кикбоксинга Украины, чемпионки мира по кикбоксингу среди женщин Ольги Павленко восточноевропейскому бюро Report
Индивидуальные
17 августа 2021 г. 12:31
Президент Украинской федерации: Мы всегда обращаемся за советом к азербайджанцам

Интервью президента Федерации кикбоксинга Украины, чемпионки мира по кикбоксингу среди женщин Ольги Павленко восточноевропейскому бюро Report

- Как Вы оцениваете нынешний уровень кикбоксинга в Украине. Сколько этнических азербайджанцев среди ваших спортсменов?

- Первый вице-президент нашей федерации - азербайджанец, заместитель председателя Организации Объединенных диаспор азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов. То есть азербайджанцы весьма активны в этой области. У нас есть юношеская и взрослая сборные. В их составе присутствуют и азербайджанские спортсмены. На чемпионате мира в составе сборной Украины было 3 азербайджанских спортсмена. Один из них - чемпион Всемирных игр 2017 года Орхан Сананзаде. Он также является кандидатом на участие во Всемирных Играх 2022 года. Есть еще Ринат Аскеров из Донецка. Некоторые спортсмены перешли из юниорской команды в основную. Несколько юниоров-азербайджанцев претендуют на место в составе сборной, которая отправится на Чемпионат Европы.

(Эльшад Ибрагимов: "Орхан завоевал золотую медаль на Всемирных играх 2017 года в польском городе Вроцлав в весовой категории 63,5 кг. В октябре прошлого года победил на Чемпионате Европы по кикбоксингу в столице Словакии - Братиславе. В 2017 году был награжден президентом Украины Петром Порошенко орденом “За заслуги перед Отечеством” III степени).

- Бокс или кикбоксинг всегда был развитым видом спорта в Украине. Как на Ваш взгляд, эта школа сохраняет свою актуальность в Украине?

- Разумеется, бокс актуален повсюду. Как известно, кикбоксинг является синтезом бокса и каратэ. Бокс предполагает бой руками, а каратэ - ногами. Так появился “full-contact” в кикбоксинге. У нас этот вид спорта всегда был актуален. На прошлой Олимпиаде наш кикбоксер занял высокое место в соревнованиях по боксу. Спортсмены пребывают в вечном поиске, находят себя в том или ином виде спорта.

- Ваша федерация проявляет общественную активность. Поддерживаете ли вы связи с азербайджанскими общинами?

- Как я отмечала ранее, один представитель азербайджанской диаспоры представлен в руководстве нашей федерации. Азербайджанская диаспора оказывает нам поддержку. Организация Эльшада Ибрагимова принимает активное участие в нашей деятельности, поддерживает нас. Когда возникают вопросы, связанные с азербайджанскими тренерами и спортсменами, мы обращаемся к Эльшаду Ибрагимову. Спортивная общественность Украины внимательно следит за его деятельностью. К нему обращаются за помощью и разъяснениями. Мы постоянно участвуем в мероприятиях азербайджанской диаспоры.

- Как складываются ваши отношения с Федерацией кикбоксинга Азербайджана? Намечается ли какое-либо сотрудничество в будущем?

- У нас состоялся разговор с президентом Федерации кикбоксинга Азербайджана Адылем Алиевым. Мы намерены организовать профессиональные бои по кикбоксингу, планируем проводить совместные кемпинги. В будущем мы планируем сотрудничать как на любительском, так и на профессиональном уровне. Более того, я думаю, что обмен опытом всегда был полезным, как на уровне тренеров, так и спортсменов. Федерация кикбоксинга Азербайджана сильна, у нее хорошая финансовая поддержка. За последние три года наблюдается значительный прогресс. Надеюсь, что на Кубке мира, который пройдет в Венгрии с 15 по 19 августа, мы сможем увидеть и азербайджанских спортсменов. На этом турнире будут разыграны лицензии на Всемирные игры по К1. В 2018 году, находясь в Азербайджане, было достигнуто соглашение с Федерацией кикбоксинга о проведении национальных боев, мы подписали документы. К сожалению, пандемия COVID-19 не позволила провести украинско-азербайджанские бои. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем провести профессиональные бои в Украине. У вас сильные спортсмены боев К1 и они достойно выступают на международном уровне.

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Версия на английском языке President of Kickboxing Federation of Ukraine: "We turn to Azerbaijanis for help and advice" 
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı federasiya prezidenti: "Məsləhət üçün daim azərbaycanlılara müraciət edirik"

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