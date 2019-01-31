Президент UFC считает, что наказание Нурмагомедова слишком суровое

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что российский боец Хабиб Нурмагомедов получил слишком суровое наказание.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, его слова приводит MMA Fighting.

Во вторник Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев за потасовку после боя за титул чемпиона UFC в легком весе с ирландцем Конором Макгрегором, который прошел 7 октября в Лас-Вегасе. Россиянину также придётся выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Срок дисквалификации мог быть сокращен до шести месяцев, если бы боец согласился сняться в социальной рекламе, но он отказался.

«Я был удивлен решением по делу Хабиба. Полмиллиона долларов и шесть месяцев дисквалификации при условии, что он должен сняться в рекламных роликах. По-моему, это слишком сурово. Но что есть, то есть», – сказал Уайт.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. В поединке с Макгрегором он защитил пояс чемпиона UFC, победив ирландца удушающим приемом в четвёртом раунде. Всего в активе российского спортсмена 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.

Напомним, что Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) также дисквалифицировала ирландца Конора Макгрегора и оштрафовала на 50 тысяч долларов.