Президент UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.

Как передает Report, Уайт подтвердил, что встретится с Нурмагомедовым и проведет переговоры в Абу-Даби.

"Это произойдет скоро. Когда придет время, я дам вам знать. Верю, что Нурмагомедов вернется ради рекорда 30-0", — сказал президент на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 15.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры