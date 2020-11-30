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Президент UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым

Президент UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым
Индивидуальные
30 ноября 2020 г. 08:30
Президент UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым.

Как передает Report, Уайт подтвердил, что встретится с Нурмагомедовым и проведет переговоры в Абу-Даби.

"Это произойдет скоро. Когда придет время, я дам вам знать. Верю, что Нурмагомедов вернется ради рекорда 30-0", — сказал президент на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 15.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении профессиональной карьеры

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Версия на азербайджанском языке UFC prezidenti Həbib Nurməhəmmədovun qarşıdakı görüşündən danışdı

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