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Президент UFC раскрыл будущее Нурмагомедова

Президент UFC раскрыл будущее Нурмагомедова Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем российского бойца Хабиба Нурмагомедова
Индивидуальные
17 января 2021 г. 05:29
Президент UFC раскрыл будущее Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о будущем российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Как передает Report, его слова приводятся в Twitter журналиста Ариэля Хельвани.

Как передает Report, Уайт заявил, что Нурмагомедов собирается посмотреть бои турнира UFC 257 между Конором Макгрегором и Дастином Порье, а также Чарльзом Оливейрой и Дэном Хукером. Он сказал: "Если эти парни покажут что-то выдающееся и вызовут у меня желание вернуться — я вернусь", — передал глава UFC слова россиянина.

При этом Нурмагомедов не освободил чемпионский пояс. Ни один из вышеуказанных боев турнира UFC 257, запланированного на 24 января, не будет титульным.

Встреча Уайта и Нурмагомедова состоялась 15 января в Абу-Даби. Президент UFC не раз заявлял, что заинтересован в возвращении россиянина в октагон. Наиболее вероятным соперником Нурмагомедова считается Макгрегор.

Осенью Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он сообщил об этом после победы над Джастином Гейджи.

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