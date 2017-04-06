Президент Спортивной федерации исламской солидарности: Подготовка к "Баку 2017" проходит на высоком уровне

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ После прошедшего в Баку заседания Исполнительного комитета Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) состоялась пресс-конференция.

Как сообщает Report, принц Королевства Саудовская Аравия, президент Спортивной федерации исламской солидарности (ISSF) и президент Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии Абдулла бин Мосаад бин Абдульазиз Аль-Сауд заявил, что заседание прошло плодотворно.

Он подчеркнул, что подготовка к предстоящим в столице Азербайджана 12-22 мая IV Играм исламской солидарности ведется на высоком уровне. Президент ISSF напомнил, что Баку имеет большой опыт в данной области.

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов заявил о проведении на протяжении двух дней в Баку важных мероприятий. Он отметил, что решение о проведении V Игр исламской солидарности в Стамбуле было отрадно. Министр сказал, что вопросы касательно проводимой в Баку подготовки к Исламиаде идут своим чередом. Заявив, что пока не определились с выбором знаменосца Азербайджана на IV Играх исламской солидарности, А. Рагимов подчеркнул, что из числа кандидатов будет избран самый достойный. Он также заявил о прохождении свыше 100 зарубежных журналистов и более 500 представителей местных СМИ регистрации для аккредитации на Исламиаду.

Министр молодежи и спорта Турции Акиф Чагатай Кылыч прокомментировал решение о проведении в 2021 году Исламиады в Стамбуле: "Наша цель заключается в том, чтобы Игры исламской солидарности заняли достойное место в числе спортивных мероприятий мира. Для этого мы получили от руководства нашей страны необходимую поддержку. На данный момент Стамбул полностью готов к Исламиаде. Если нам скажут, мы готовы даже провести Исламиаду через 3-4 месяца. Нам нужно только обновить несколько спортивных сооружений. В ближайшее время в нашей стране будет организовано несколько соревнований".

Секретарь Операционного комитета Исламиады Кенуль Нуруллаева проинформировала, что продажа билетов проходит как и планировалось. Она подчеркнула, что в канун игр продажа билетов возрастет: "В основном потребность к билетам есть из стран-участниц".