Президент Национального паралимпийского комитета: Мы достойно ответили на провокацию армян

Армяне пытались исключить Азербайджан из паралимпийского движения, предъявив информацию провокационного характера. Естественно, азербайджанская сторона дала им достойный ответ.

Армяне пытались исключить Азербайджан из паралимпийского движения, предъявив информацию провокационного характера. Естественно, азербайджанская сторона дала им достойный ответ.

Об этом Report сообщил президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов, комментируя армянскую провокацию на внеочередной Генассамблее Международного паралимпийского комитета в Берлине.

Функционер отметил, что в ходе обсуждения вопроса об исключении Паралимпийских комитетов России и Беларуси из состава Международного паралимпийского комитета на состоявшейся в Берлине внеочередной Генассамблее слово взял представитель армянской делегации, который заявил, что Азербайджан при поддержке Турции якобы оккупировал армянские земли. Представитель Армении предложил исключить Национальный паралимпийский комитет Азербайджана из состава Международного паралимпийского комитета.

Ильгар Рагимов заявил, что в ответ на провокацию они привели все доказательства, отражающие позицию Азербайджана: "Мы сказали, что в ходе 44-дневной Отечественной войны в 2020 году Азербайджан освободил свои земли от 30-летней армянской оккупации. Сегодня, когда Азербайджан работает над восстановлением мира в регионе, неприемлемо, чтобы армянская делегация продолжала свою грязную политику на внеочередной Генеральной Ассамблее и предъявляла необоснованные претензии к Азербайджану. Азербайджан освободил свои земли, и нам не нужны чужие территории".

По словам Рагимова, позднее президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс прекратил обсуждение, заявив, что вопрос о прекращении членства НПК Азербайджана не обсуждается: "Таким образом, как всегда, мы смогли предотвратить очередную провокацию Армении".