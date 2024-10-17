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Президент Национального олимпийского комитета Намибии: Мы многому можем научиться у Азербайджана

Президент Национального олимпийского комитета Намибии: Мы многому можем научиться у Азербайджана 13:47
Индивидуальные
17 октября 2024 г. 14:00
Президент Национального олимпийского комитета Намибии: Мы многому можем научиться у Азербайджана

Мы многому можем научиться у Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report, командированный в Физули, об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Намибии Абнер Аксель Хоакуб.

Он отметил, что для него честь присутствовать на "Мингячевирской регате-2024": "Я счастлив, что приехал в Азербайджан. Я был в почти 100 странах, но нигде не видел такой тесной связи между страной и Национальным олимпийским комитетом, как здесь".

Хоакуб подчеркнул, что очень доволен организацией регатой: "Все великолепно".

Соревнования завершатся 18 октября.

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Версия на азербайджанском языке Namibiya Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti: "Azərbaycandan öyrənəcəyimiz çoxlu şeylər var"

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