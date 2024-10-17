Президент Национального олимпийского комитета Намибии: Мы многому можем научиться у Азербайджана

13:47

Мы многому можем научиться у Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Report, командированный в Физули, об этом заявил президент Национального олимпийского комитета Намибии Абнер Аксель Хоакуб.

Он отметил, что для него честь присутствовать на "Мингячевирской регате-2024": "Я счастлив, что приехал в Азербайджан. Я был в почти 100 странах, но нигде не видел такой тесной связи между страной и Национальным олимпийским комитетом, как здесь".

Хоакуб подчеркнул, что очень доволен организацией регатой: "Все великолепно".

Соревнования завершатся 18 октября.