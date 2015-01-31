​Президент международной федерации настольного тенниса впервые посетит Баку

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент международной федерации настольного тенниса Томас Вайкерт и президент Европейского союза настольного тенниса Рональд Крамер прибудут в Баку. Как сообщает Report, они будут следить за ходом турнира кубка Европы Топ-16, который стартует 6 февраля на национальной арене гимнастики. Это первый визит Т. Вайкерта после того, как он был избран на этот пост в сентябре прошлого года. Высокие гости примут участие на открытии турнира вместе с президентом федерации настольного тенниса Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым. На турнире примут участие 32 спортсмена из 18 стран. Всего около 120 гостей прибудут на этот турнир. Ожидаются ряд встреч Т.Вайкерта и Р. Крамера с официальными лицами, а также знакомство их с ходом подготовки к I Европейским олимпийским играм.

Напомним что, на турнире кубка Топ-16, который называют и чемпионатом мира, примут участие 16 спортсменов мужчин и 16 женщин. Большинство из них будут титулованные спортсмены. Азербайджану, как стране организатору соревнований, предоставлено право участвовать на турнире без отборочных игр. В женских соревнованиях примет участие Марьям Иманова, а в мужских - Фархад Исмаилов.

