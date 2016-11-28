Президент Международной федерации фехтования определился без выборов

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования на новый четырехлетний срок.

Как сообщает Report, на выборах, которые прошли в Москве в рамках конгресса спортивной федерации, Усманов был единственным кандидатом на эту должность.

По регламенту, если на пост претендует один кандидат, то голосование не проводится, и он избирается общим согласием всех делегатов.

Отметим, что Алишер Усманов руководит организацией с 2008 года. Российский бизнесмен Усманов также является членом Независимой общественной антидопинговой комиссии и владеет долей в футбольном клубе "Арсенал".