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    Президент Международной федерации фехтования определился без выборов

    Он избран общим согласием всех делегатов

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования на новый четырехлетний срок.

    Как сообщает Report, на выборах, которые прошли в Москве в рамках конгресса спортивной федерации, Усманов был единственным кандидатом на эту должность.

    По регламенту, если на пост претендует один кандидат, то голосование не проводится, и он избирается общим согласием всех делегатов. 

    Отметим, что Алишер Усманов руководит организацией с 2008 года. Российский бизнесмен Усманов также является членом Независимой общественной антидопинговой комиссии и владеет долей в футбольном клубе "Арсенал".

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