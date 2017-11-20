Президент Международной ассоциации любительского бокса подал в отставку

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба организации.

"Принял это решение ради любимого вида спорта, которому посвятил всю жизнь. Я покидаю свой пост в интересах AIBA и бокса", - прокомментировал свою отставку 71-летний тайваньский функционер.

Отметим, что некоторое время назад исполком AIBA принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву, исполняющим обязанности главы организации стал вице-президент Франко Фальчинелли. Чинг-Куо Ву занял пост президента AIBA в 2006 году, сменив в этой должности пакистанца Анвара Чоудри.