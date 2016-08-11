​Президент Казахстана поздравил ставшего олимпийским чемпионом азербайджанца Ниджата Рагимова

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил бывшего штангиста сборной Азербайджана Ниджата Рагимова, завоевавшего для Казахстана золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazinform, информацию распространила пресс-служба президента Казахстана.

Отметим, что 23-летний спортсмен одержал блестящую победу в весовой категории 77 кг. Он мгновенно поднял в рывке 165 кг, в толчке - 214 кг. Вторая попытка в рывке сделала его мировым рекордсменом.

У спортсмена была также возможность для третьего подхода. Однако Н.Рагимов не посчитал это необходимым.

Это стала первая золотая медаль Казахстана на Рио-2016. На данный момент Казахстан обладает 1 золотой, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями и находится на 12-й ступени.

Напомним, что выступая в составе сборной Азербайджана, Ниджат Рагимов одержал на I летних юношеских Олимпийских играх 2010 года победу в весовой категории 69 кг.

Приняв гражданство Казахстана, с 2014 года он представляет эту страну. Родившийся в 1993 году в Баку Н.Рагимов в 2015 году стал чемпионом Казахстана в весовой категории 77 кг.

Как сообщают местные СМИ, правительство Казахстана вручит олимпийскому чемпиону премию в размере 250 тыс. долларов.