Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов ордера на новые квартиры

Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов ордера на новые квартиры

Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких результатов в 2022 году ордера на новые квартиры.

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Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов и спортивных специалистов, добившихся высоких результатов в 2022 году, ордера на новые квартиры. Как сообщает Report, ордера на новые квартиры были вручены Дадашбейли Дадашу, Руслану Луневу, Али Ибрагимову, Тахиру Бахшиеву, Тайфуру Алиеву, Ильхаму Мамедову, Тебризу Гасанову, Агагусейну Мустафаеву, Санану Сулейманову, Талеху Мамедову, Рамазану Мурадову, Яйлагюль Рамазановой, Ирине Зарецкой, Фахреддину Гулиеву, Сюдеифу Гулиеву, Эльвину Астанову, Рамилю Махмудову, Биллуре Эминовой, Рагиму Гасымову, Джаваду Агаеву, Асифу Гасанову и Шафаг Керимовой. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook